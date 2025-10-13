CINEMA JEUNESSE HOLA FRIDA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-13 10:00:00

fin : 2025-10-13

2025-10-13

C’est l’histoire d’une petite fille différente.

Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse.

Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant.

Tarif Unique

3,5€

(dont 1€ pris en charge par le département des Hautes-Pyrénnées)

Pour réservez vos places merci d’envoyer un mail à meditation@maisondusavoir.fr

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

English :

This is the story of a little girl with a difference.

Her world is Coyoacan, Mexico. Sparkling, vibrant, she’s interested in everything.

And when the going gets tough, she faces up to it with an overflowing imagination.

Price

3,5?

(of which 1? covered by the Hautes-Pyrénnées department)

To reserve your seats, please send an e-mail to meditation@maisondusavoir.fr

German :

Dies ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das anders ist.

Ihre Welt ist Coyoacan in Mexiko. Sie ist quirlig, lebhaft und interessiert sich für alles.

Und wenn sie in Schwierigkeiten gerät, stellt sie sich ihnen mit ihrer überbordenden Fantasie.

Einmaliger Preis

3,5?

(davon wird 1? vom Departement Hautes-Pyrénnées übernommen)

Um Ihre Plätze zu reservieren, senden Sie bitte eine E-Mail an meditation@maisondusavoir.fr

Italiano :

Questa è la storia di una bambina diversa.

Il suo mondo è Coyoacan, in Messico. Frizzante, vivace, è interessata a tutto.

E quando le cose si fanno difficili, le affronta con un’immaginazione traboccante.

Prezzo del biglietto singolo

3,5?

(di cui 1 coperto dal dipartimento Hautes-Pyrénnées)

Per prenotare i vostri posti, inviate un’e-mail a meditation@maisondusavoir.fr

Espanol :

Esta es la historia de una niña diferente.

Su mundo es Coyoacán, México. Chispeante, vibrante, todo le interesa.

Y cuando las cosas se ponen difíciles, se enfrenta a ellas con una imaginación desbordante.

Precio del billete sencillo

3,5?

(de los cuales 1? está cubierto por el departamento de Hautes-Pyrénnées)

Para reservar sus plazas, envíe un correo electrónico a meditation@maisondusavoir.fr

