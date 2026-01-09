CINÉMA JEUNESSE MIA ET LE LION BLANC Montpellier

CINÉMA JEUNESSE MIA ET LE LION BLANC

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Projection cinéma pour les enfants !

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme son père vend les lions à des chasseurs de trophées . Mia n’aura désormais qu’une obsession sauver Charlie, à tout prix.

→ À partir de 8 ans | Entrée gratuite | Durée 1h38

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .

