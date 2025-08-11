CINÉMA JEUNESSE NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS Montpellier

CINÉMA JEUNESSE NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Un voyage de Noël entre Australie et Antarctique !

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !

→ À partir de 3 ans | Entrée gratuite | Durée 46 minutes

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

