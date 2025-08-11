CINÉMA JEUNESSE NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS Montpellier
Médiathèque Montpellier Hérault
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Un voyage de Noël entre Australie et Antarctique !
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !
→ À partir de 3 ans | Entrée gratuite | Durée 46 minutes
Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
English :
A Christmas trip between Australia and Antarctica!
German :
Eine Weihnachtsreise zwischen Australien und der Antarktis!
Italiano :
Un viaggio natalizio tra Australia e Antartide!
Espanol :
¡Un viaje navideño entre Australia y la Antártida!
