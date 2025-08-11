CINÉMA JEUNESSE WONKA Montpellier
CINÉMA JEUNESSE WONKA Montpellier mardi 30 décembre 2025.
CINÉMA JEUNESSE WONKA
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Découvrez la jeunesse de Willy Wonka !
Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l’extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l’univers féérique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Ce jeune homme débordant d’idées est déterminé à changer le monde… avec gourmandise ! Cette œuvre haute en couleur, mêlant émotion et humour, prouve que, dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité.
Film conseillé à partir de 8 ans. durée 1h57
Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
English :
Discover Willy Wonka’s youth!
German :
Entdecke die Jugend von Willy Wonka!
Italiano :
Scoprite la giovinezza di Willy Wonka!
Espanol :
¡Descubre la juventud de Willy Wonka!
L’événement CINÉMA JEUNESSE WONKA Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 PIERRESVIVES