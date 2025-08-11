CINÉMA JEUNESSE WONKA

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Découvrez la jeunesse de Willy Wonka !

Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l’extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l’univers féérique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Ce jeune homme débordant d’idées est déterminé à changer le monde… avec gourmandise ! Cette œuvre haute en couleur, mêlant émotion et humour, prouve que, dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité.

Film conseillé à partir de 8 ans. durée 1h57

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

Discover Willy Wonka’s youth!

German :

Entdecke die Jugend von Willy Wonka!

Italiano :

Scoprite la giovinezza di Willy Wonka!

Espanol :

¡Descubre la juventud de Willy Wonka!

L’événement CINÉMA JEUNESSE WONKA Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 PIERRESVIVES