Cinéma Jumpers

5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Mabel, adolescente passionnée d’animaux, teste une technologie révolutionnaire lui permettant de communiquer avec eux en incarnant un castor robot. Une aventure immersive et fascinante au cœur du monde animal.

Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au coeur du règne animal.

Pop-corn et boissons proposées par l’association Anima’Boux .

5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 92 90 centre.culturel@bouxwiller.eu

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English :

Mabel, a teenager with a passion for animals, tests a revolutionary technology that enables her to communicate with them as a robot beaver. An immersive and fascinating adventure into the heart of the animal world.

L’événement Cinéma Jumpers Bouxwiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre