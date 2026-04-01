Cinéma Jumpers Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Cinéma Jumpers

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor.

Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal.

De Daniel Chong.

Avec Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 15h. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mabel, a teenager with a passion for animals, jumps at the chance to try out a revolutionary new technology that enables her to communicate with them in a totally new way? by slipping into the skin of an adorable female beaver.

L’événement Cinéma Jumpers Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME