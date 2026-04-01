Cinéma Jumpers Salle des fêtes Pontorson
Cinéma Jumpers Salle des fêtes Pontorson lundi 20 avril 2026.
Cinéma Jumpers
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 16:45:00
Date(s) :
2026-04-20
Film d’animation de Daniel Chong.
Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. .
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
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English : Cinéma Jumpers
L’événement Cinéma Jumpers Pontorson a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts