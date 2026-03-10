Cinéma Jumpers La Salicorne Saujon

Cinéma Jumpers

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

1h 45min | Animation, Aventure, Comédie

Film de Daniel Chong

| Par Jesse Andrews, Daniel Chong

Avec Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus

Titre original Hoppers

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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

1h 45min | Animation, Adventure, Comedy

Film by Daniel Chong

| By Jesse Andrews, Daniel Chong

With Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus

Original title Hoppers

L’événement Cinéma Jumpers Saujon a été mis à jour le 2026-03-10 par Mairie de Saujon