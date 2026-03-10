Cinéma Jumpers La Salicorne Saujon
Cinéma Jumpers La Salicorne Saujon lundi 13 avril 2026.
Cinéma Jumpers
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 15:30:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
1h 45min | Animation, Aventure, Comédie
Film de Daniel Chong
| Par Jesse Andrews, Daniel Chong
Avec Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus
Titre original Hoppers
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
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English :
1h 45min | Animation, Adventure, Comedy
Film by Daniel Chong
| By Jesse Andrews, Daniel Chong
With Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus
Original title Hoppers
L’événement Cinéma Jumpers Saujon a été mis à jour le 2026-03-10 par Mairie de Saujon