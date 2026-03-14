Cinéma Jumpers

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Synopsis et détails

Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal.

4 mars 2026 en salle | 1h 45min | Animation, Aventure, Comédie

De Daniel Chong

Par Jesse Andrews, Daniel Chong

Avec Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus

Source www.allocine.fr

19 avril 2026 à 15h00 .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 80 17

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English :

L’événement Cinéma Jumpers Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Sillé-Le-Guillaume