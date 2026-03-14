Cinéma Jumpers Sillé-le-Guillaume
Cinéma Jumpers Sillé-le-Guillaume jeudi 19 mars 2026.
Cinéma Jumpers
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Synopsis et détails
Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal.
4 mars 2026 en salle | 1h 45min | Animation, Aventure, Comédie
De Daniel Chong
Par Jesse Andrews, Daniel Chong
Avec Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus
Source www.allocine.fr
19 avril 2026 à 15h00 .
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 80 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma Jumpers Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Sillé-Le-Guillaume