Cinéma Jurassic World Renaissance Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Cinq ans après JURASSIC WORLD LE MONDE D’APRÈS, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d’origine. Parmi ces créatures terrifiantes, trois spécimens renferment peut-être la clé d’un remède capable de changer le destin de l’humanité. .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

English : Cinéma Jurassic World Renaissance

Years after witnessing the death of the revered hero Maximus at the hands of his uncle, Lucius is forced to enter the Colosseum when his country is conquered by the tyrannical emperors who now rule Rome with an iron fist…

German : Cinéma Jurassic World Renaissance

Jahre nachdem er den Tod des verehrten Helden Maximus durch die Hände seines Onkels miterlebt hat, wird Lucius gezwungen, das Kolosseum zu betreten, als sein Land von den tyrannischen Kaisern erobert wird, die Rom nun mit eiserner Hand regieren…

Italiano :

Cinque anni dopo JURASSIC WORLD: IL MONDO DOPO, l’ambiente del pianeta si è rivelato ostile per la maggior parte dei dinosauri. Quelli rimasti vivono in zone equatoriali isolate, in condizioni vicine a quelle dell’epoca originaria…

Espanol : Cinéma Jurassic World Renaissance

Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve obligado a entrar en el Coliseo cuando su país es conquistado por los tiránicos emperadores que ahora gobiernan Roma con puño de hierro…

