CINÉMA « JURASSIC WORLD RENAISSANCE » Palavas-les-Flots

CINÉMA « JURASSIC WORLD RENAISSANCE » Palavas-les-Flots mercredi 6 août 2025.

CINÉMA « JURASSIC WORLD RENAISSANCE »

16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Cinéma Jurassic World Renaissance de David Koepp Film Durée 2h13 Nautilus Tarifs de 3,5€ à 5€ Infos 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Cinéma Jurassic World Renaissance de David Koepp Film Durée 2h13 Nautilus Tarifs de 5€ à 6€ Infos 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Cinq ans après JURASSIC WORLD LE MONDE D’APRÈS, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d’origine. Parmi ces créatures terrifiantes, trois spécimens renferment peut-être la clé d’un remède capable de changer le destin de l’humanité. .

16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

English :

Cinema » Jurassic World Renaissance » by David Koepp Film Duration 2h13 Nautilus Prices from 3,5? to 5? Info 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

German :

Kino Jurassic World: Renaissance » von David Koepp Film Dauer 2h13 Nautilus Preise von 3,5? bis 5? Infos: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Italiano :

Jurassic World: Renaissance » di David Koepp Film Durata 2h13 Nautilus Prezzi da 3,5? a 5? Info: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Espanol :

Jurassic World: Renacimiento » de David Koepp Película Duración 2h13 Nautilus Precios de 3,5? a 5? Información: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

L’événement CINÉMA « JURASSIC WORLD RENAISSANCE » Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT PALAVAS-LES-FLOTS