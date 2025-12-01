Cinéma | Kaamelott Deuxième Volet partie 1 Centre Culturel Langeac
Cinéma | Kaamelott Deuxième Volet partie 1 Centre Culturel Langeac vendredi 12 décembre 2025.
Cinéma | Kaamelott Deuxième Volet partie 1
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
2h 19min | Aventure, Comédie, Historique | De Alexandre Astier | Par Alexandre Astier | Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert
.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
2h 19min | Adventure, Comedy, History | From Alexandre Astier | By Alexandre Astier | With Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert
L’événement Cinéma | Kaamelott Deuxième Volet partie 1 Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier