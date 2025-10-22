Cinéma Kaamelott (Deuxième volet -Partie 1) Saint-Affrique

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte.

Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent.

22 octobre 2025 en salle | Aventure, Comédie, Historique

De Alexandre Astier

| Par Alexandre Astier

Avec Alexandre Astier, Alain Chabat, Christian Clavier .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

The gods are angry with Arthur! After the destruction of Kaamelott, his stubborn refusal to kill Lancelot precipitates the Kingdom of Logres to its doom.

German :

Die Götter sind wütend auf Artus! Nach der Zerstörung von Kaamelott stürzt seine hartnäckige Weigerung, Lancelot zu töten, das Königreich Logres in den Untergang.

Italiano :

Gli dei sono arrabbiati con Artù! Dopo la distruzione di Kaamelott, il suo ostinato rifiuto di uccidere Lancillotto ha portato alla caduta del Regno di Logres.

Espanol :

¡Los dioses están enfadados con Arturo! Tras la destrucción de Kaamelott, su obstinada negativa a matar a Lancelot provocó la caída del reino de Logres.

