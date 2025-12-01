Cinéma | Kaamelott | Landos Landos
Salle culturelle Landos Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte.
Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The gods are angry with Arthur! After the destruction of Kaamelott, his stubborn refusal to kill Lancelot precipitates the Kingdom of Logres to its doom.
German :
Die Götter sind wütend auf Artus! Nach der Zerstörung von Kaamelott stürzt seine hartnäckige Weigerung, Lancelot zu töten, das Königreich Logres in den Untergang.
Italiano :
Gli dei sono arrabbiati con Artù! Dopo la distruzione di Kaamelott, il suo ostinato rifiuto di uccidere Lancillotto ha portato alla caduta del Regno di Logres.
Espanol :
¡Los dioses están enfadados con Arturo! Tras la destrucción de Kaamelott, su obstinada negativa a matar a Lancelot provocó la caída del reino de Logres.
