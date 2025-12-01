Cinéma | Kaamelott | Landos Landos

Cinéma | Kaamelott | Landos

Salle culturelle Landos Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte.

Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The gods are angry with Arthur! After the destruction of Kaamelott, his stubborn refusal to kill Lancelot precipitates the Kingdom of Logres to its doom.

German :

Die Götter sind wütend auf Artus! Nach der Zerstörung von Kaamelott stürzt seine hartnäckige Weigerung, Lancelot zu töten, das Königreich Logres in den Untergang.

Italiano :

Gli dei sono arrabbiati con Artù! Dopo la distruzione di Kaamelott, il suo ostinato rifiuto di uccidere Lancillotto ha portato alla caduta del Regno di Logres.

Espanol :

¡Los dioses están enfadados con Arturo! Tras la destrucción de Kaamelott, su obstinada negativa a matar a Lancelot provocó la caída del reino de Logres.

