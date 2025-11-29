Cinéma KIKA Saint-Affrique

Cinéma KIKA

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-10

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-11 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15

Alors qu’elle est enceinte, Kika perd brutalement l’homme qu’elle aime.

Interdit -12 ans avec avertissement

Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes, avant de tenter sa chance dans un métier… déconcertant. Investie dans cette activité dont elle ignore à peu près tout, Kika entame sa remontée vers la lumière.

12 novembre 2025 en salle | 1h 50min | Drame

De Alexe Poukine

| Par Alexe Poukine, Thomas Van Zuylen

Avec Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

While pregnant, Kika suddenly loses the man she loves.

