Cinéma KIKA Saint-Affrique
Cinéma KIKA Saint-Affrique mercredi 10 décembre 2025.
Cinéma KIKA
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-10
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-10 2025-12-11 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15
Alors qu’elle est enceinte, Kika perd brutalement l’homme qu’elle aime.
Interdit -12 ans avec avertissement
Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes, avant de tenter sa chance dans un métier… déconcertant. Investie dans cette activité dont elle ignore à peu près tout, Kika entame sa remontée vers la lumière.
12 novembre 2025 en salle | 1h 50min | Drame
De Alexe Poukine
| Par Alexe Poukine, Thomas Van Zuylen
Avec Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
While pregnant, Kika suddenly loses the man she loves.
L’événement Cinéma KIKA Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)