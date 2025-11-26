Cinéma « Kiki la petite sorcière » [Cycle Ta mère la sorcière] Cinéma La Bobine Quimperlé

Cinéma « Kiki la petite sorcière » [Cycle Ta mère la sorcière] Cinéma La Bobine Quimperlé mercredi 26 novembre 2025.

Cinéma « Kiki la petite sorcière » [Cycle Ta mère la sorcière]

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

De Hayao Miyazaki

Japon 1989 1h42 Animation/Famille VF À partir de 6 ans

Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, Kiki doit faire son apprentissage et doit quitter les siens pendant un an. Un beau soir, accompagnée de son chat Jiji, elle enfourche son balai et met le cap vers le sud pour voir la mer … .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma « Kiki la petite sorcière » [Cycle Ta mère la sorcière] Quimperlé a été mis à jour le 2025-08-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS