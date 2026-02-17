Cinéma Kino Mirabilis MCL Saint-Marcel Metz

Cinéma Kino Mirabilis

MCL Saint-Marcel 36 Rue Saint Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 00:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Intéressé par l’audiovisuel, le montage, l’acting ou tout ce qui touche au cinéma ? Participe au Kino Mirabilis, où tu pourras présenter tes projets, ou proposer ton aide ! L’objectif ? En 48 heures, tu vas pouvoir aider à produire un court-métrage ou créer le tiens, en participant sous plusieurs plans à ce projet (réalisation, script, interprétation…).

Puis le 29 mars, le court-métrage sera diffusé à 17h dans le cadre de La Fête du Court Métrage de Metz !Tout public

English :

Interested in audiovisuals, editing, acting or anything to do with film? Take part in Kino Mirabilis, where you can present your projects, or offer your help! The objective? In 48 hours, you’ll be able to help produce a short film or create your own, by taking part in several aspects of the project (directing, scripting, acting…).

Then, on March 29, the short film will be screened at 5pm as part of La Fête du Court Métrage de Metz!

L’événement Cinéma Kino Mirabilis Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ