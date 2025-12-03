Cinéma La Bonne Etoile

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-03

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09

France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable.

Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un…

12 novembre 2025 en salle | 1h 40min | Comédie dramatique

De Pascal Elbé

| Par Pascal Elbé

Avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy

à partir de 10 ans .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

In France in 1940, Jean Chevalin and his family were living in squalor after he had seen fit to desert! The situation is no longer tenable.

German :

Frankreich 1940: Jean Chevalin und seine Familie leben in Armut, nachdem er es für richtig hielt, zu desertieren Die Situation ist nicht mehr tragbar.

Italiano :

Nella Francia del 1940, Jean Chevalin e la sua famiglia vivevano nello squallore dopo che lui aveva ritenuto opportuno disertare! La situazione non era più sostenibile.

Espanol :

En la Francia de 1940, Jean Chevalin y su familia viven en la miseria después de que él haya considerado oportuno desertar La situación ya no era sostenible.

L’événement Cinéma La Bonne Etoile Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)