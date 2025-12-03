Cinéma La Bonne Etoile Saint-Affrique
Cinéma La Bonne Etoile Saint-Affrique mercredi 3 décembre 2025.
Cinéma La Bonne Etoile
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-03
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09
France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable.
Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un…
12 novembre 2025 en salle | 1h 40min | Comédie dramatique
De Pascal Elbé
| Par Pascal Elbé
Avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy
à partir de 10 ans .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
In France in 1940, Jean Chevalin and his family were living in squalor after he had seen fit to desert! The situation is no longer tenable.
German :
Frankreich 1940: Jean Chevalin und seine Familie leben in Armut, nachdem er es für richtig hielt, zu desertieren Die Situation ist nicht mehr tragbar.
Italiano :
Nella Francia del 1940, Jean Chevalin e la sua famiglia vivevano nello squallore dopo che lui aveva ritenuto opportuno disertare! La situazione non era più sostenibile.
Espanol :
En la Francia de 1940, Jean Chevalin y su familia viven en la miseria después de que él haya considerado oportuno desertar La situación ya no era sostenible.
