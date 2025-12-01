Cinéma La bonne étoile L’auditorium Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil
L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21 19:45:00
2025-12-21
Ciné-Velay vous accueille à Saint Julien Chapteuil, pour découvrir différents films.
La bonne étoile , film de 1h40.
L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine.stjulien@gmail.com
English :
Ciné-Velay welcomes you to Saint Julien Chapteuil, to discover various films.
La bonne étoile , 1h40.
L’événement Cinéma La bonne étoile Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal