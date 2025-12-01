Cinéma La bonne étoile L’auditorium Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Cinéma La bonne étoile

L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21 19:45:00

2025-12-21

Ciné-Velay vous accueille à Saint Julien Chapteuil, pour découvrir différents films.

La bonne étoile , film de 1h40.

Ciné-Velay welcomes you to Saint Julien Chapteuil, to discover various films.

La bonne étoile , 1h40.

