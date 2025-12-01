Cinéma La bonne étoile Salle de spectacles Léon Besnardeau Sillé-le-Guillaume
vendredi 9 janvier 2026.
Cinéma La bonne étoile
Salle de spectacles Léon Besnardeau 8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
Synopsis et détails
France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un…
12 novembre 2025 en salle | 1h 40min | Comédie dramatique
De Pascal Elbé
Par Pascal Elbé
Avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy
09 janvier 2026 à 20h30 .
Salle de spectacles Léon Besnardeau 8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire
