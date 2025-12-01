Cinéma La bonne étoile Salle de spectacles Léon Besnardeau Sillé-le-Guillaume

Cinéma La bonne étoile

Salle de spectacles Léon Besnardeau 8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Synopsis et détails

France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un…

12 novembre 2025 en salle | 1h 40min | Comédie dramatique

De Pascal Elbé

Par Pascal Elbé

Avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy

Source www.allocine.fr

09 janvier 2026 à 20h30 .

Salle de spectacles Léon Besnardeau 8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire

English :

L’événement Cinéma La bonne étoile Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Sillé-Le-Guillaume