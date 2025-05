Cinéma La Chambre de Mariana – Bischwiller, 4 juin 2025 20:00, Bischwiller.

Bas-Rhin

Cinéma La Chambre de Mariana 31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-04 20:00:00

fin : 2025-06-04 22:11:00

Date(s) :

2025-06-04

1943, Ukraine, Hugo a 12 ans. Pour le sauver de la déportation, sa mère le confie à son amie d’enfance Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Caché dans le placard de la chambre de Mariana, toute son existence est suspendue aux bruits qui l’entourent et aux scènes qu’il devine à travers la cloison…

Adapté du roman d’Aharon Appelfeld, le film nous fait vivre l’occupation à travers le regard, souvent masqué, d’un enfant, mais c’est bien la prestation intense de Mélanie Thierry qui vous éblouira.

Réalisateur Emmanuel Finkiel.

Avec Mélanie Thierry, Artem Kyryk, Julia Goldberg.

Drame, historique Tout public avec avertissement.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/la-chambre-de-mariana/ .

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

1943, Ukraine, Hugo is 12 years old. To save him from deportation, his mother entrusts him to her childhood friend Mariana, a prostitute who lives in a brothel just outside the city. Hidden in the closet of Mariana?s room, his whole existence is suspended by the noises that surround him and the scenes he guesses through the partition?

German :

1943, Ukraine, Hugo ist 12 Jahre alt. Um ihn vor der Deportation zu retten, gibt seine Mutter ihn in die Obhut ihrer Jugendfreundin Mariana, einer Prostituierten, die in einem Bordell am Rande der Stadt lebt. Hugo versteckt sich in einem Schrank in Marianas Zimmer und sein ganzes Leben hängt von den Geräuschen um ihn herum und den Szenen ab, die er durch die Trennwand erahnen kann

Italiano :

1943, Ucraina, Hugo ha 12 anni. Per salvarlo dalla deportazione, la madre lo affida all’amica d’infanzia Mariana, una prostituta che vive in un bordello appena fuori città. Nascosto nell’armadio della camera da letto di Mariana, la sua intera esistenza è sospesa dai rumori che lo circondano e dalle scene che intuisce attraverso il tramezzo?

Espanol :

1943, Ucrania, Hugo tiene 12 años. Para salvarlo de la deportación, su madre le confía a su amiga de la infancia Mariana, una prostituta que vive en un burdel a las afueras de la ciudad. Escondido en el armario de la habitación de Mariana, toda su existencia queda suspendida por los ruidos que le rodean y las escenas que adivina a través del tabique?

