Cinéma La Chambre de Mariana – Cinéma Labor Dieulefit, 13 juin 2025 21:00, Dieulefit.

Drôme

Cinéma La Chambre de Mariana Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 21:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-13

VOST . Drame historique

Durée 2h 11mn

De Emmanuel Finkiel

Avec Mélanie Thierry, Artem Kyryk, Julia Goldberg

.

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

VOST . Historical drama

Running time 2h 11mn

By Emmanuel Finkiel

With Mélanie Thierry, Artem Kyryk, Julia Goldberg

German :

VOST . Historisches Drama

Dauer 2h 11mn

Von Emmanuel Finkiel

Mit Mélanie Thierry, Artem Kyryk, Julia Goldberg

Italiano :

VOST . Dramma storico

Durata 2h 11mn

Di Emmanuel Finkiel

Con Mélanie Thierry, Artem Kyryk, Julia Goldberg

Espanol :

VOST . Drama histórico

Duración 2h 11mn

Por Emmanuel Finkiel

Con Mélanie Thierry, Artem Kyryk, Julia Goldberg

