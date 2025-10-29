Cinéma la chambre du fils Arès
Cinéma la chambre du fils Arès mercredi 29 octobre 2025.
Espace Brémontier Arès
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
19h15
À Ancône, sur la mer Adriatique. Giovanni, un psychanalyste et thérapeute attentif vit des jours
heureux auprès de sa famille. Jusqu’à ce qu’un appel téléphonique d’un patient vienne bouleverser son
existence et celles des siens. Oeuvre profondément dramatique qui accumule les signes de la souffrance.
Palme d’or du Festival de Cannes. Un film de Nanni Moreti. 2001.
Programmation et adhésion sur lecineclubdubassin.fr.
Accès réservé aux membres du Ciné-Club du Bassin.
Espace Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine
