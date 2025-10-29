Cinéma la chambre du fils Arès

Espace Brémontier Arès Gironde

Tarif : – –

19h15

CINÉMA LA CHAMBRE DU FILS

À Ancône, sur la mer Adriatique. Giovanni, un psychanalyste et thérapeute attentif vit des jours

heureux auprès de sa famille. Jusqu’à ce qu’un appel téléphonique d’un patient vienne bouleverser son

existence et celles des siens. Oeuvre profondément dramatique qui accumule les signes de la souffrance.

Palme d’or du Festival de Cannes. Un film de Nanni Moreti. 2001.

Programmation et adhésion sur lecineclubdubassin.fr.

Accès réservé aux membres du Ciné-Club du Bassin.

Espace Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

