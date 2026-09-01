Cinéma – La Comédie Française Salle des fêtes L’Audonienne Saint-Ouen-en-Belin
vendredi 25 septembre 2026 · Salle des fêtes L'Audonienne · Saint-Ouen-en-Belin
Informations pratiques
Saint-Ouen-en-Belin
Cinéma – La Comédie Française
Salle des fêtes L’Audonienne 8 Chemin Vert Saint-Ouen-en-Belin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Séance de cinéma « La Comédie française » le vendredi 25 septembre à 20h30, Salle des fêtes L’Audonienne à Saint-Ouen-en-Belin.
Projection du film « La Comédie française », le vendredi 25 septembre à 20h30.
Salle des fêtes L’Audonienne à Saint-Ouen-en-Belin.
Durée : 1h15
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
Salle des fêtes L’Audonienne 8 Chemin Vert Saint-Ouen-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire
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English :
« La Comédie française » movie screening on Friday, September 25, at 8:30 p.m., at the Salle des fêtes L’Audonienne in Saint-Ouen-en-Belin.
L’événement Cinéma – La Comédie Française Saint-Ouen-en-Belin a été mis à jour le 2026-09-08 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois