Cinéma – La Comédie Française Salle des fêtes L’Audonienne Saint-Ouen-en-Belin

Informations pratiques

Saint-Ouen-en-Belin

Cinéma – La Comédie Française

Salle des fêtes L’Audonienne 8 Chemin Vert Saint-Ouen-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Séance de cinéma « La Comédie française » le vendredi 25 septembre à 20h30, Salle des fêtes L’Audonienne à Saint-Ouen-en-Belin.

Projection du film « La Comédie française », le vendredi 25 septembre à 20h30.

Salle des fêtes L’Audonienne à Saint-Ouen-en-Belin.

Durée : 1h15

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

Salle des fêtes L’Audonienne 8 Chemin Vert Saint-Ouen-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire

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English :

« La Comédie française » movie screening on Friday, September 25, at 8:30 p.m., at the Salle des fêtes L’Audonienne in Saint-Ouen-en-Belin.

L’événement Cinéma – La Comédie Française Saint-Ouen-en-Belin a été mis à jour le 2026-09-08 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois