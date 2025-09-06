Cinéma La Conquête Cinéma Les Arts Montivilliers

En écho avec le spectacle « 3ème quinquennat », le cinéma Les Arts de Montivilliers propose une séance spéciale du film La Conquête de Xavier Durringer (2011). Une belle occasion de prolonger l’expérience du spectacle en profitant d’un bon film sur grand écran.

Tout public

Réservation obligatoire .

Cinéma Les Arts 2 Rue des Verdiers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 73 74 43

