Cinéma la femme de ménage Bassercles

Cinéma la femme de ménage

foyer municipal Bassercles Landes

Millie accepte un poste de femme de ménage chez un couple énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… .

English : Cinéma la femme de ménage

Millie accepts a job as a cleaner for an enigmatic couple. What looks like the perfect job quickly turns into a dangerous game of seduction, secrets and manipulation. Behind the closed doors of Winchester Manor lies a world of pretenses and revelations

