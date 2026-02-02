Cinéma la femme de ménage Bassercles
Cinéma la femme de ménage Bassercles vendredi 6 février 2026.
Cinéma la femme de ménage
foyer municipal Bassercles Landes
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Millie accepte un poste de femme de ménage chez un couple énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… .
foyer municipal Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Cinéma la femme de ménage
Millie accepts a job as a cleaner for an enigmatic couple. What looks like the perfect job quickly turns into a dangerous game of seduction, secrets and manipulation. Behind the closed doors of Winchester Manor lies a world of pretenses and revelations
