Cinéma La Femme de Ménage

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-23

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

de Paul FEIG avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Interdit moins de 12 ans

En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, … Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.

Téléchargez le Programme complet 7 .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

L’événement Cinéma La Femme de Ménage Camarès a été mis à jour le 2026-01-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)