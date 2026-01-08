Cinéma La Femme de Ménage Camarès
Cinéma La Femme de Ménage Camarès vendredi 23 janvier 2026.
Cinéma La Femme de Ménage
Camarès Aveyron
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-23
Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.
de Paul FEIG avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
Interdit moins de 12 ans
En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, … Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.
Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr
English :
Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.
