Cinéma La femme de ménage Saint-Affrique

Cinéma La femme de ménage

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2026-01-14

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20

En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique.

Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.

24 décembre 2025 en salle | 2h 11min | Thriller

De Paul Feig|

Par Rebecca Sonnenshine

Avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Titre original The Housemaid .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

In search of a fresh start, Millie accepts a position as live-in maid to Nina and Andrew Winchester, a couple as wealthy as they are enigmatic.

