Cinéma La femme de ménage La Salicorne Saujon

Cinéma La femme de ménage

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 20:30:00

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

La femme de ménage 2h 13min | Thriller

De Paul Feig

| Par Rebecca Sonnenshine

Avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Titre original The Housemaid

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

The Cleaning Lady 2h 13min | Thriller

By Paul Feig

| By Rebecca Sonnenshine

With Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Original title The Housemaid

L’événement Cinéma La femme de ménage Saujon a été mis à jour le 2026-01-20 par Mairie de Saujon