Cinéma La femme de ménage La Salicorne Saujon lundi 2 mars 2026.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-02 20:30:00
fin : 2026-03-02
2026-03-02
La femme de ménage 2h 13min | Thriller
De Paul Feig
| Par Rebecca Sonnenshine
Avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
Titre original The Housemaid
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
The Cleaning Lady 2h 13min | Thriller
By Paul Feig
| By Rebecca Sonnenshine
With Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
Original title The Housemaid
