Cinéma La femme de ménage Salle de spectacles Léon Besnardeau Sillé-le-Guillaume

Cinéma La femme de ménage

Salle de spectacles Léon Besnardeau 8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Synopsis et détails

En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.

Source www.allocine.fr

08 mars 2026 à 16h30 .

