Cinéma La Femme la plus riche du monde Champdeniers

Jeudi 4 décembre, à 20h30.

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis.

Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

