Cinéma La femme la plus riche du monde Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma La femme la plus riche du monde

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 21:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Comédie Dramatique

Durée 2h 03 mn

De Thierry Klifa

Par Thierry Klifa, Cédric Anger

Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte

.

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

Dramatic comedy

Running time 2h 03 mn

By Thierry Klifa

By Thierry Klifa, Cédric Anger

With Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte

German :

Dramatische Komödie

Dauer 2h 03 min

Von Thierry Klifa

Von Thierry Klifa, Cédric Anger

Mit Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte

Italiano :

Commedia drammatica

Durata 2h 03mn

Di Thierry Klifa

Di Thierry Klifa, Cédric Anger

Con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte

Espanol :

Comedia dramática

Duración 2h 03 mn

Por Thierry Klifa

De Thierry Klifa, Cédric Anger

Con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte

L’événement Cinéma La femme la plus riche du monde Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux