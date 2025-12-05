Cinéma La femme la plus riche du monde Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Début : 2025-12-05 21:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Comédie Dramatique
Durée 2h 03 mn
De Thierry Klifa
Par Thierry Klifa, Cédric Anger
Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
English :
Dramatic comedy
Running time 2h 03 mn
By Thierry Klifa
By Thierry Klifa, Cédric Anger
With Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
German :
Dramatische Komödie
Dauer 2h 03 min
Von Thierry Klifa
Von Thierry Klifa, Cédric Anger
Mit Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
Italiano :
Commedia drammatica
Durata 2h 03mn
Di Thierry Klifa
Di Thierry Klifa, Cédric Anger
Con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
Espanol :
Comedia dramática
Duración 2h 03 mn
Por Thierry Klifa
De Thierry Klifa, Cédric Anger
Con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
