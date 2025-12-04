Cinéma | La femme la plus riche du monde | Landos Landos

Cinéma | La femme la plus riche du monde | Landos

Salle culturelle Landos Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée…

.

Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The richest woman in the world: her beauty, her intelligence, her power. A writer-photographer: his ambition, his insolence, his madness. The love at first sight that sweeps them off their feet. A suspicious heiress who fights to be loved…

German :

Die reichste Frau der Welt: ihre Schönheit, ihre Intelligenz, ihre Macht. Ein Schriftsteller und Fotograf: sein Ehrgeiz, seine Frechheit, seine Verrücktheit. Die Liebe auf den ersten Blick, die sie mitreißt. Eine misstrauische Erbin, die darum kämpft, geliebt zu werden…

Italiano :

La donna più ricca del mondo: la sua bellezza, la sua intelligenza, il suo potere. Uno scrittore-fotografo: la sua ambizione, la sua insolenza, la sua follia. L’amore a prima vista che li travolge. Un’ereditiera sospettosa che lotta per essere amata…

Espanol :

La mujer más rica del mundo: su belleza, su inteligencia, su poder. Un escritor-fotógrafo: su ambición, su insolencia, su locura. El amor a primera vista que los arrastra. Una heredera desconfiada que lucha por ser amada…

