Cinéma | La Femme la plus riche du Monde Centre Culturel Langeac

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-12-03 20:30:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
2h 03min | Comédie dramatique | De Thierry Klifa | Par Thierry Klifa, Cédric Anger | Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
2h 03min | Comedy drama | From Thierry Klifa | By Thierry Klifa, Cédric Anger | With Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte
