Cinéma | La Femme la plus riche du Monde Centre Culturel Langeac

Cinéma | La Femme la plus riche du Monde

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

2h 03min | Comédie dramatique | De Thierry Klifa | Par Thierry Klifa, Cédric Anger | Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte

.

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

English :

2h 03min | Comedy drama | From Thierry Klifa | By Thierry Klifa, Cédric Anger | With Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte

L’événement Cinéma | La Femme la plus riche du Monde Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier