Cinéma La femme la plus riche du monde Salle des fêtes Pontorson
Cinéma La femme la plus riche du monde Salle des fêtes Pontorson vendredi 2 janvier 2026.
Cinéma La femme la plus riche du monde
Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 20:30:00
fin : 2026-01-02 22:30:00
Date(s) :
2026-01-02
Avec I. Huppert, M. Fois, L. Laffite.
La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome qui en sait plus qu’il ne dit. .
Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
English : Cinéma La femme la plus riche du monde
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma La femme la plus riche du monde Pontorson a été mis à jour le 2025-11-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts