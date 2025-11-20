Cinéma La femme la plus riche du monde Salle des fêtes Pontorson

Cinéma La femme la plus riche du monde

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson Manche

Début : 2026-01-02 20:30:00

fin : 2026-01-02 22:30:00

Avec I. Huppert, M. Fois, L. Laffite.

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome qui en sait plus qu’il ne dit. .

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

