Cinéma LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Saint-Affrique

Cinéma LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE

Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12 2025-11-13 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-17 2025-11-18

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir.

Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis.

De Thierry Klifa

| Par Thierry Klifa, Cédric Anger

Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte .

Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10

