Cinéma La femme qui en savait trop Chambray-lès-Tours
mardi 9 février 2027 · Chambray-lès-Tours
Informations pratiques
Chambray-lès-Tours
Cinéma La femme qui en savait trop
2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-02-09 14:30:00
fin : 2027-02-09 16:30:00
Date(s) :
2027-02-09
Film dramatique réalisé par Nader Saeivat. Avec Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani. (Iran, 2024)
En Iran, Tarlan, professeure de danse à la retraite, est témoin d’un meurtre commis par une personnalité influente du gouvernement. Elle le signale à la police qui refuse d’enquêter.
Film dramatique réalisé par Nader Saeivat. Avec Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani. (Iran, 2024)
En Iran, Tarlan, professeure de danse à la retraite, est témoin d’un meurtre commis par une personnalité influente du gouvernement. Elle le signale à la police qui refuse d’enquêter. Elle doit alors choisir entre céder aux pressions politiques ou risquer sa réputation et ses ressources pour obtenir justice.
À partir de 12 ans – Informations au 02 47 43 17 43 .
2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43
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English :
A drama directed by Nader Saeivat. Starring Maryam Boubani, Nader Naderpour, and Abbas Imani. (Iran, 2024)
In Iran, Tarlan, a retired dance teacher, witnesses a murder committed by an influential government figure. She reports it to the police, who refuse to investigate.
L’événement Cinéma La femme qui en savait trop Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37
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