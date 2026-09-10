Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Cinéma La femme qui en savait trop

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-02-09 14:30:00

fin : 2027-02-09 16:30:00

Date(s) :

2027-02-09

Film dramatique réalisé par Nader Saeivat. Avec Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani. (Iran, 2024)

En Iran, Tarlan, professeure de danse à la retraite, est témoin d’un meurtre commis par une personnalité influente du gouvernement. Elle le signale à la police qui refuse d’enquêter.

Film dramatique réalisé par Nader Saeivat. Avec Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani. (Iran, 2024)

En Iran, Tarlan, professeure de danse à la retraite, est témoin d’un meurtre commis par une personnalité influente du gouvernement. Elle le signale à la police qui refuse d’enquêter. Elle doit alors choisir entre céder aux pressions politiques ou risquer sa réputation et ses ressources pour obtenir justice.

À partir de 12 ans – Informations au 02 47 43 17 43 .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

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English :

A drama directed by Nader Saeivat. Starring Maryam Boubani, Nader Naderpour, and Abbas Imani. (Iran, 2024)

In Iran, Tarlan, a retired dance teacher, witnesses a murder committed by an influential government figure. She reports it to the police, who refuse to investigate.

L’événement Cinéma La femme qui en savait trop Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37