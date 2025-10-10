Cinéma La femme qui en savait trop Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma La femme qui en savait trop Cinéma Labor Dieulefit vendredi 10 octobre 2025.

Cinéma La femme qui en savait trop

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 21:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

Drame Durée 1h 40mn

Par Nader Saeivar, Jafar Panahi

De Nader Saeivar

Avec Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani

.

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

Drama Running time 1h 40mn

By Nader Saeivar, Jafar Panahi

By Nader Saeivar

With Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani

German :

Drama Dauer 1h 40mn

Von Nader Saeivar, Jafar Panahi

Von Nader Saeivar

Mit Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani

Italiano :

Drammatico Durata 1h 40mn

Di Nader Saeivar, Jafar Panahi

Di Nader Saeivar

Con Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani

Espanol :

Drama Duración 1h 40mn

Por Nader Saeivar, Jafar Panahi

Por Nader Saeivar

Protagonizada por Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani

L’événement Cinéma La femme qui en savait trop Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux