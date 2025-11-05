Cinéma La femme qui en savait trop Saint-Martin-en-Vercors
Cinéma La femme qui en savait trop Saint-Martin-en-Vercors mercredi 5 novembre 2025.
Cinéma La femme qui en savait trop
Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-05 20:30:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Projection du film La femme qui en savait trop de Nader Saeivar
Tout public 1h40
Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdestmartin@gmail.com
English :
Screening of The Woman Who Knew Too Much by Nader Saeivar
All audiences 1h40
German :
Vorführung des Films La femme qui en savait trop von Nader Saeivar
Für alle Altersgruppen 1h40
Italiano :
Proiezione di La donna che sapeva troppo di Nader Saeivar
Per tutti gli spettatori 1h40
Espanol :
Proyección de La mujer que sabía demasiado de Nader Saeivar
Todos los públicos 1h40
