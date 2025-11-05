Cinéma La femme qui en savait trop

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Projection du film La femme qui en savait trop de Nader Saeivar

Tout public 1h40

.

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdestmartin@gmail.com

English :

Screening of The Woman Who Knew Too Much by Nader Saeivar

All audiences 1h40

German :

Vorführung des Films La femme qui en savait trop von Nader Saeivar

Für alle Altersgruppen 1h40

Italiano :

Proiezione di La donna che sapeva troppo di Nader Saeivar

Per tutti gli spettatori 1h40

Espanol :

Proyección de La mujer que sabía demasiado de Nader Saeivar

Todos los públicos 1h40

L’événement Cinéma La femme qui en savait trop Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme