Cinéma : La Gradiva Place du Temple Montélimar
mercredi 21 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : La Gradiva
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-10-21
La Gradiva
2h25
Grand Prix de la Semaine de la Critique 2026
Réalisé par Marine Atlan
Avec Antonia Buresi, Julie Sokolowski, Colas Quignard
France / comédie dramatique
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
La Gradiva
2 hours 25 minutes
Grand Prix at Critics’ Week 2026
Directed by Marine Atlan
Starring Antonia Buresi, Julie Sokolowski, Colas Quignard
France / comedy-drama
L’événement Cinéma : La Gradiva Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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