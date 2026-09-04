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Cinéma : La Gradiva Place du Temple Montélimar

mercredi 21 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
4 4 4

Montélimar

Cinéma : La Gradiva

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-11-10

Date(s) :
2026-10-21

La Gradiva
2h25

Grand Prix de la Semaine de la Critique 2026

Réalisé par Marine Atlan
Avec Antonia Buresi, Julie Sokolowski, Colas Quignard
France / comédie dramatique
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

La Gradiva
2 hours 25 minutes

Grand Prix at Critics’ Week 2026

Directed by Marine Atlan
Starring Antonia Buresi, Julie Sokolowski, Colas Quignard
France / comedy-drama

L’événement Cinéma : La Gradiva Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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