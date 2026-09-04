Cinéma : La Gradiva Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : La Gradiva

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-10-21

La Gradiva

2h25



Grand Prix de la Semaine de la Critique 2026



Réalisé par Marine Atlan

Avec Antonia Buresi, Julie Sokolowski, Colas Quignard

France / comédie dramatique

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

La Gradiva

2 hours 25 minutes

Grand Prix at Critics’ Week 2026

Directed by Marine Atlan

Starring Antonia Buresi, Julie Sokolowski, Colas Quignard

France / comedy-drama

L’événement Cinéma : La Gradiva Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération