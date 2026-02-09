Cinéma La Grazia en VO Saint-Affrique

Cinéma La Grazia en VO

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Lundi 2026-02-11

fin : 2026-02-16

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-15 2026-02-16

Mariano De Santis, Président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir.

Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales qui l’obligent à affronter ses propres dilemmes moraux deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé.

Aucune référence à des présidents existants, il est le fruit de l’imagination de l’auteur.

28 janvier 2026 en salle | 2h 13min | Drame, Romance

De Paolo Sorrentino|

Par Paolo Sorrentino

Avec Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Mariano De Santis, President of the Italian Republic, is a man marked by the mourning of his wife and the loneliness of power.

