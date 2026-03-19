Cinéma La guerre des prix Espace Animation Les Houches
Cinéma La guerre des prix Espace Animation Les Houches mercredi 6 mai 2026.
Cinéma La guerre des prix
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
La guerre des prix de Anthony Dechaux avec Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison France 2026 Durée 1h36 Label Les Coups de cœur de Cinébus
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
La guerre des prix by Anthony Dechaux with Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison France 2026 Running time 1h36 Label: Les Coups de c?ur de Cinébus
L’événement Cinéma La guerre des prix Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc