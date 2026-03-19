Cinéma La guerre des prix Espace Animation Les Houches

Cinéma La guerre des prix

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

La guerre des prix de Anthony Dechaux avec Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison France 2026 Durée 1h36 Label Les Coups de cœur de Cinébus

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La guerre des prix by Anthony Dechaux with Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison France 2026 Running time 1h36 Label: Les Coups de c?ur de Cinébus

L’événement Cinéma La guerre des prix Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc