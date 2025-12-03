Cinéma Rue des Tohagues La Hague

Cinéma

Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

2 séances

17h Marcel et Monsieur Pagnol.

20h30 Kamelott 2. .

Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 cinemhague@gmail.com

English : Cinéma

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma La Hague a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Cotentin La Hague