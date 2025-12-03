Cinéma Rue des Tohagues La Hague
Cinéma Rue des Tohagues La Hague mercredi 3 décembre 2025.
Cinéma
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague Manche
2 séances
17h Marcel et Monsieur Pagnol.
20h30 Kamelott 2. .
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 cinemhague@gmail.com
