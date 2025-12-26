Cinéma Rue des Tohagues La Hague
Cinéma Rue des Tohagues La Hague mercredi 7 janvier 2026.
Cinéma
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague Manche
Début : 2026-01-07 20:30:00
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
2 séances
17h Chasse gardée
20h30 Jean Valjean
réservations possibles
Pour Chasse gardée 2: https://www.helloasso.com/…/evenements/chasse-gardee-2
Pour Jean Valjean: https://www.helloasso.com/…/cin…/evenements/jean-valjean .
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 cinemhague@gmail.com
