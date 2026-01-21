Cinéma Rue des Tohagues La Hague
Cinéma Rue des Tohagues La Hague mercredi 4 février 2026.
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague Manche
Début : 2026-02-04 20:30:00
2026-02-04
2 séances
17h Heidi et le lynx des montagnes https://www.helloasso.com/…/heidi-et-le-lynx-des-montagnes.
20h30 L’affaire Bojarski https://www.helloasso.com/…/evenements/l-affaire-borjarski. .
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 cinemhague@gmail.com
