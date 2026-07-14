AGENDA · La Hague
Cinéma Rue des Tohagues La Hague
mercredi 2 septembre 2026 · Rue des Tohagues · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Cinéma
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 20:30:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
2 séances 17h Les Gendarmes 20h30 La bataille De Gaulle .
Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 cinemhague@gmail.com
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English : Cinéma
L’événement Cinéma La Hague a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Cotentin La Hague
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