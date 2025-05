CINÉMA « LA LEGENDE D’OCHI » – Palavas-les-Flots, 4 juin 2025 07:00, Palavas-les-Flots.

Cinéma La légende d’Ochi de Isaiah Saxon Film Durée 1h35 Nautilus Tarifs de 3,5€ à 5€ Infos 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Dans un village isolé des Carpates, Yuri, une jeune fille élevée dans la crainte des mystérieuses créatures de la forêt appelées Ochis, se voit interdire de sortir après la tombée de la nuit. Un jour, elle découvre un bébé Ochi abandonné par sa meute. .

English :

Cinema » La légende d’Ochi » by Isaiah Saxon Film Duration 1h35 Nautilus Prices from 3,5? to 5? Info 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

German :

Kino « Die Legende von Ochi » von Isaiah Saxon Film Dauer 1h35 Nautilus Preise von 3,5? bis 5? Infos: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Italiano :

Cinema » La légende d’Ochi » di Isaiah Saxon Film Durata 1h35 Nautilus Prezzi da 3,5? a 5? Info: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Espanol :

Cine » La légende d’Ochi » de Isaiah Saxon Película Duración 1h35 Nautilus Precios de 3,5? a 5? Información: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

