Cinéma La Légende d’Ochi – Saint-Affrique, 14 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Cinéma La Légende d’Ochi 1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-14

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-14

2025-05-17

2025-05-18

Dans un village isolé des Carpates, Yuri, une jeune fille élevée dans la crainte des mystérieuses créatures de la forêt appelées Ochis, se voit interdire de sortir après la tombée de la nuit.

Tout Public

Un jour, elle découvre un bébé Ochi abandonné par sa meute. Déterminée à le ramener auprès des siens, Yuri va défier les interdits et s’engage dans une aventure extraordinaire au cœur des secrets de la forêt.

23 avril 2025 en salle | 1h 35min | Aventure, Famille, Fantastique

De Isaiah Saxon|

Par Isaiah Saxon

Avec Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson

Titre original The Legend Of Ochi .

1 Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

In a remote Carpathian village, Yuri, a young girl raised in fear of the mysterious forest creatures known as Ochis, is forbidden to go out after dark.

German :

In einem abgelegenen Dorf in den Karpaten darf Yuri, ein junges Mädchen, das in Furcht vor den mysteriösen Waldkreaturen namens Ochis aufgewachsen ist, nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr nach draußen gehen.

Italiano :

In un remoto villaggio dei Carpazi, a Yuri, una ragazzina cresciuta con la paura delle misteriose creature della foresta note come Ochis, è vietato uscire dopo il tramonto.

Espanol :

En una remota aldea de los Cárpatos, Yuri, una joven educada en el temor a las misteriosas criaturas del bosque conocidas como Ochis, tiene prohibido salir después del anochecer.

L’événement Cinéma La Légende d’Ochi Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)