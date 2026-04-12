CINÉMA LA MAISON DES FEMMES

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.

1h 50min | DrameDe Mélisa GodetAvec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye HaïdaraTout publicÀ la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34

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English : CINÉMA LA MAISON DES FEMMES

At the Maison des Femmes, where care, listening and solidarity go hand in hand, a team fights every day to help women victims of violence rebuild their lives.

L’événement CINÉMA LA MAISON DES FEMMES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE