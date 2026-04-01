Cinéma La maison des femmes Espace Animation Les Houches

Les Houches

Cinéma La maison des femmes

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La maison des femmes de Mélisa Godet avec Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara France 2026 Durée 1h50 Label Les Coups de cœur de Cinébus

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

La maison des femmes by Mélisa Godet with Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara France 2026 Running time 1h50 Label: Les Coups de c?ur de Cinébus

L’événement Cinéma La maison des femmes Les Houches a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc