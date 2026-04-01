Cinéma La maison des femmes Espace Animation Les Houches
Cinéma La maison des femmes Espace Animation Les Houches dimanche 12 avril 2026.
Les Houches
Cinéma La maison des femmes
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
La maison des femmes de Mélisa Godet avec Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara France 2026 Durée 1h50 Label Les Coups de cœur de Cinébus
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
La maison des femmes by Mélisa Godet with Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara France 2026 Running time 1h50 Label: Les Coups de c?ur de Cinébus
L’événement Cinéma La maison des femmes Les Houches a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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